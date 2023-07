La scelta di Jeep di non rinnovare l'accordo con la Juventus per quanto riguarda il main sponsor della maglia bianconera, in scadenza nel 2024, potrebbe nascondere qualcosa di più grande dietro. Come infatti riporta calciomercato.com, da tempo, infatti, ie, con l'uscita di scena del cugino Andrea Agnelli, sta sempre più aprendo all'idea prima di cedere parte del pacchetto azionario del club bianconero, magari con l'ingresso di un socio di minoranza e poi, come più volte paventato da diversi "insiders" o piccoli azionisti (Luciano Moggi su tutti) vendere completamente le sue quote uscendo di scena dopo 100 anni di storia bianconera.