Un nuovo fronte nell'ambito sponsorizzazioni. Ieri la Juve ha lanciato il nuovo slogan, ossia 'LiveAhead'. Qui vi spieghiamo di cosa si tratti, cosa si celi dietro questo 'vivere avanti'. Nei prossimi mesi, come raccontato da Tuttosport, potrebbe essere annunciato un rinnovo di contratto con Jeep. L'intesa scade nel 2021, ma chissà che non si possa anticipare la nuova firma. Da tempo le parti hanno deciso di continuare insieme, e con l'attuale contratto in scadenza nel 2021, ora è tempo di parlare di cifre. Al rialzo, naturalmente.