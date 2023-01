L'ex giocatore del Cagliari, Jeda, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del momento che sta vivendo Dusan Vlahovic.'Deve essere brava la società ma soprattutto l'allenatore. Quando vede che il giocatore è in grande difficoltà, bisogna per forza pensare ai costi di quel giocatore e se è giusto darlo via o meno. Non ha saputo sopportare questa pressione, la Fiorentina e la Juve sono due cose differenti, li era la stella e in qualsiasi momento puntavano su di lui. Alla Juve appena giochi 3 o 4 partite non all'altezza le critiche poi sono feroci. Io lo cederi a fronte di un'offerta faraonica. E' un giocatore di grande prospettiva ma puntare le responsabilità su di lui possono rovinare un talento'.