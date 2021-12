Jeda, ex attaccante del Cagliari, parla così a Sportitalia: "Luis Muriel sarebbe perfetto sia per la Juventus che per il Milan, mentre l'Inter in quella posizione è coperta. Gasperini non è fesso che manda via uno dei suoi elementi migliori, solo che Muriel reclama più spazio e in effetti se lo meriterebbe, ma davanti ha un giocatore del calibro di Duvan Zapata che lo costringe a fare panchina.