Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex giocatore del Cagliari Jeda ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni su quello che è stato il percorso intrapreso dalla Giustizia Sportiva nelle inchieste che ha visto coinvolta la Juve.'La giustizia sportiva è il problema del calcio italiano. Tu dai una penalizzazione, poi la togli. Prima non c'entrano le plusvalenze, poi sì. Per me le colpe sono della dirigenza, loro hanno sbagliato. Poi la squadra paga. Le plusvalenze in Italia non si capisce che cosa siano, una volta sono reato, un'altra volta no. Gravina dovrebbe spiegare le parole che ha detto. In base a cosa è una pagina bella del calcio italiano'.