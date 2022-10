Intervistato in esclusiva da IlBiancoNero.com, l'ex centrocampista del Cagliari Jeda ha parlato anche del momento che stanno vivendo i bianconeri.'Questo è uno dei grandi problemi della Juve. Manca gente che nei momenti difficili aiuta tutto l'ambiente, soprattutto i compagni più fragili. Quando giochi nella Juve tutti devono sentirsi importanti e devono uscirne fuori insieme. Non ci sono più figure come Barzagli, come Buffon, come Chiellini, bisogna che tutti i giocatori siano coinvolti in questa situazione e devono sentirsi importanti alla causa. Vlahovic dal punto di vista dei gol può essere un trascinatore, ma anche gente come Cuadrado, Di Maria, Pogba, Danilo, possono aiutare, a prescindere da chi faccia più o meno dell'altro. Bisogna che ci sia un pò più di personalità'.