Intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse, l'ex calciatore del Cagliari Jeda ha detto la sua riguardo quella che è la lotta scudetto tra Juve e Inter.'​Sicuramente vedo meglio l’Inter, sotto tutti i punti di vista. Non solo perché si è laureata campione d’inverno, ma perché è più forte e ha i giocatori migliori. In questo contesto, la scelta come dirigente centrale di Marotta si è rivelata una mossa eccezionale. D’altro canto, credo che il testa a testa durerà ancora a lungo perché i bianconeri non molleranno, anche perché possono sfruttate il piccolo vantaggio di non avere fatiche europee. Se la giocheranno, quindi, fino in fondo'.