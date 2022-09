Intervistato in esclusiva da IlBiancoNero.com, l'ex attaccante del Cagliari, Jeda, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla sfida di Champions di domani sera tra Juventus e Psg.'Una squadra come la Juve scende sempre in campo per vincere. Non devi pensare a quello che può accadere, ma devi andare li e giocartela, poi non è detto che vinci ma è la mentalità che conta. Se vuoi essere tra le migliori al mondo devi misurarti con quel tipo di livello'.