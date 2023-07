L'ex giocatore del Cagliari, Jeda, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato della scelta della Juve di far fuori Bonucc.'La Juve è la Juve, ma servono le giuste modalità in ogni situazione. È inutile che si stupiscono dei giocatori che poi se ne vanno. È un giocatore che ha rispettato la Juve e ha sempre manifestato la sua juventinità. Credo che rispettare il giocatore, oltre all'uomo, sia fondamentale. Penso che un giocatore come Bonucci sarebbe potuto ancora servire. Andare da un'altra parte ora sarebbe la cosa giusta da fare'.