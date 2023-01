Si continua a percepire un clima di tensione in casa Juve, nonostante la bella prestazione vista nella sfida di domenica sera contro l'Atalanta, con i bianconeri che possono rammaricarsi per aver gettato al vento una grande occasione, ma soprattutto per aver concesso alla Dea di restare in partita e portare a casa un risultato psoitivo. Il campionato è però ancora lungo e le speranze per una qualificazione per l'Europa che conta non sono ancora tramontate del tutto. Ad analizzare quanto sta accadendo dalle parti della Continassa è stato l'ex calciatore del Cagliari, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Mancano ancora tanto partite e tutto può succedere. Io credo che per quel che riguarda lo scudetto, il Napoli ha dimostrato di essere la migliore e sono anni che lotta per quelle posizioni. Quest'anno ha dimostrato contro ogni squadra di essere pronto a livello mentale di puntare fino in fondo'.'Si e lo hanno dimostrato in tutte le competizioni in cui hanno giocato. Aldilà della gara contro la Cremonese in Coppa Italia dove magari ha sottovalutato l'avversario ed è andato a perdere la partita. Quest'anno però vedo un Napoli preparato a livello mentale e Spalletti sta lavorando su quello, poi anche la piazza ha capito che quest'anno si può arrivare fino in fondo e credo che ogni cosa è al suo posto per essere vissuta al meglio'.'E' chiaro che la Juve si trova in un discorso complesso e complicato. Secondo me è stato più un merito del Napoli, che è risucito a mettere in evidenza le difficoltà della Juve. Purtroppo la Juve è stata colpita da molti infortuni, non è una scusa ma è un interpretazione che va fatta perchè la vera Juve non l'abbiamo mai vista, poi sono emersi i fattori extra campo. Il Napoli ha capito anche come assorbire la pressione e ora l'allenatore sta lavorando sull'approccio mentale e sul non subire la pressione.La Juve dei 9 scudetti aveva uomini prima di calciatori e ora non ce ne sono più'.'Deve essere brava la società ma soprattutto l'allenatore. Quando vede che il giocatore è in grande difficoltà, bisogna per forza pensare ai costi di quel giocatore e se è giusto darlo via o meno., li era la stella e in qualsiasi momento puntavano su di lui. Alla Juve appena giochi 3 o 4 partite non all'altezza le critiche poi sono feroci.. E' un giocatore di grande prospettiva ma puntare le responsabilità su di lui possono rovinare un talento'.'Credo proprio di si., è sempre stato un professionista ed è un ragazzo di gran cuore. Non è un ragazzo presuntuoso e, lo ha dimostrato quando ha pianto.e ognuno pensa per se, soprattutto le società'.