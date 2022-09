E' finito al centro delle critiche Massimiliano, dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita contro la Fiorentina che, hanno fatto infurirare gran parte del tifo di fede bianconera. Il tempo per meditare sulle sue affermazioni però è terminato, dato che tra poco più di 24 ore laaffronterà ilal Parc de Princes. Ad analizzare quella che sarà la prima di Champions è stato l'ex cagliaritano, il quale ha concesso un'intervista in, dove ha espresso anche il suo pensiero riguardo la posizione del suo ex allenatore.'Io penso che le critiche siano normali e questo non deve essere una sorpresa per lui. Soprattutto dopo il mercato importante che la società ha fatto, trovare alibi in questo momento è inutile. Si deve mettere a lavorare e assemblare quei giocatori che sono arrivati. E' chiaro che il tempo serve a tutti, ma. Contro la Fiorentina si è vista una Juve che non riesce ad imporre il suo gioco, soprattutto nel secondo tempo. Nella prima frazione ha fatto benino, ma negli ultimi 45 minuti è calata a vista d'occhio. Anche contro Spezia e Sampdoria la Juve ha sofferto tantissimo'.. Non è detto che sia più difficile contro i francesi anzichè che contro il Benfica. Quando affronti campioni di questo calibro le motivazioni vengono prima. Non sono state delle affermazioni felici, anche perchè tutte le gare sono difficili in Champions e non ce n'è una più facile'.'Certo.Non devi pensare a quello che può accadere, ma devi andare li e giocartela, poi non è detto che vinci ma è la mentalità che conta. Se vuoi essere tra le migliori al mondo devi misurarti con quel tipo di livello'.'Sono d'accordo sul fatto di non farlo giocare tutte le partite per 90 minuti. Rischi di utilizzarlo troppo e trovarlo stanco nelle partite che contano. A Firenze però penso sia stato un errore di calcolo da parte di Allegri perchè pensava che la partita sarebbe andata diversamente., perchè può risolverti sempre le partite.e questo influisce su una partita di calcio'.'Secondo me potrebbe rivelarsi un'arma in più per la squadra. Parliamo di giocatori forti che questa competizione la conoscono bene e daranno un contributo in più. Vorranno ancora dimostrare di essere in grado di poter fare la differenza.'.'Quando avrà a disposizione tutti, credo che farà benissimo con questa squadra. A volte mi stupiscono le sue dichiarazioni, se meriti qualcosa lo meriti, ma se non meriti non serve trovare giustificazioni. Contro la Roma si era vista la vera Juve e noi vogliamo vedere quel tipo di prestazioni'.