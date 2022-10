Domani sera la Juventus sarà chiamata a fare bottino pieno nell'anticipo di campionato contro l'Empoli, in una gara in cuispera di ritrovare i buoni segnali emersi nella vittoria contro il Torino. Ad analizzare il momento che stanno vivendo i bianconeri è stato anche l'ex giocatore del Cagliari, allenato proprio da Allegri nella loro parentesi in terra sarda, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Il Napoli adesso ha un grandissimo vantaggio su tutte. Per quello che abbiamo visto fino ad ora è quello che sta facendo meglio, lo ha dimostrato anche in Europa. L'Atalanta sta facendo molto bene, così come il Milan. Credo che la lotta sarà molto agguerrita.e dopo la sosta per i Mondiali ci sarà un nuovo campionato'.'E' un problema generale. Io sono del parere che le figure carismatiche servono e al momentoIn questo momento, sia l'allenatore che i giocatori devono essere consapevoli delle loro responsabilità, quando giochi per la Juve non ci devono essere scuse. L'allenatore in primis deve assumersi le responsabilità soprattutto per dare un identità alla squadra che, in questo momento manca'.'Questo è uno dei grandi problemi della Juve. Manca gente che nei momenti difficili aiuta tutto l'ambiente, soprattutto i compagni più fragili. Quando giochi nella Juve tutti devono sentirsi importanti e devono uscirne fuori insieme., bisogna che tutti i giocatori siano coinvolti in questa situazione e devono sentirsi importanti alla causa., a prescindere da chi faccia più o meno dell'altro.'.'E' difficile giudicare non vivendo lo spogliatoio.. Tutte queste componenti qua possono aiutare ad eliminare i problemi, ma le difficoltà ci sono e si percepiscono nelle sue parole. Ora l'unica medicina è quella di ottenere dei risultati'.