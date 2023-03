C’è stato il tempo del gol di Turone arrivato proprio nel primo anno del processo del Lunedi inventato da Aldo Biscardi, con la moviola dell’epoca che aveva benedetto il fuorigioco prima di esser smentita anni dopo dal Telebeam “taroccato”, Carlo Sassi dixit.Nel film che nei prossimi giorni si potrà vedere sulla RAI, Cesare Prandelli (colui che marcava Pruzzo nel momento dell’assist a Turone) ripete continuamente che anche rivedendo l’episodio per 1.000 volte di fila non si potrà mai capire con certezza assoluta se il gol realizzato da Turone fosse effettivamente regolare o meno.La stessa cosa, in pratica, vale per la sequenza che ha preceduto il gol partita di Kostic domenica scorsa a San Siro. Per quanto le moviole di oggi siano nettamente più sofisticate e moderne, nonostante i 100 replay differenti e i video inediti degli spettatori di Milano che continuano ad esser caricati in rete ancora adesso non si riesce a capire se Rabiot e Vlahovic toccano la palla con il braccio, con quale intensità e nel caso fosse se con volontarietà o meno.Prima si piangeva per il mani di Rabiot, poi per quello di Vlahovic, poi per entrambi e poi per nessuno dei due.C’è addirittura chi vorrebbe abolire il VAR perché ritenuto inutile dopo l’episodio di domenica sera.La verità è che in casi come l’azione che ha portato al gol di Kostic bisognerebbe semplicemente fidarsi dell’arbitro di turno, perché probabilmente Chiffi da vicino ha visto meglio di tutti, meglio di qualsiasi tecnologia avanzata così come nel Maggio del 1981 il guardalinee Giuliano Sancini era quello piazzato meglio nell’azione che portò l’arbitro Paolo Bergamo ad annullare il gol di Turone dopo una sua segnalazione.E’ incredibile come in Italia ci si perda in polemiche per episodi che anche dopo il centesimo replay restino indecifrabili.Perché se vogliamo scannarci per un goal fantasma con la palla nettamente entrata come nel caso del gol di Muntari del primo scudetto dell’era Conte o per un errore tecnico evidentissimo come il goal annullato a Milik in Juve-Salernitana di quest’anno allora è anche comprensibile discutere e arrabbiarsi.Ma quando un episodio è così complesso, indecifrabile al 100% anche dopo ore e giorni di moviole non è assolutamente ridicolo gridare al complotto?La verità è che in Italia, purtroppo, spesso non sappiamo vincere ma soprattutto sempre non sappiamo proprio perdere!@stefanodiscreti