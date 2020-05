Di solito, si parla di filo rosso, ma qui, non è altro che bianconero. E' un filo che congiunge due divise sulle note di una canzone. Magari sulle note di Empire State of Mind, con Jay-Z in persona che passeggia sulla passerella creata proprio da quel filo.. Già perché Jay-Z non è solo il produttore discografico, è un impero - in un certo senso - che anche nello sport ha i suoi interessi. Nel 2012, per l'appunto, ha scelto di investire nella palla a spicchi marchiata Nba. Prese una parte dei Nets e contribuì a spostarli dal New Jersey a Brooklyn. Sempre a New York, Jayz-Z è stato proprietario anche del Barclays Centre:Nasce così la Roc Nation, che nello specifico si declina anche in Roc Nation Sport: agenzia di comunicazione e non solo, che cura gli interessi, da ieri, di Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus.. Perché Lukaku è nella Roc Sport dai tempi dello United, quindi diciamo che "non conta". Faziosità a parte,. E se già non è difficile vedere qualche maglietta bianconera in vetrina all'Adidas Store sulla Quinta Strada, ora si intensifica ancora il legame, con la Grande Mela e non solo. D'altronde, Jay-Z tifoso dei Nets, i Nets "fratelli" della Juve Durant che fa gli endorsement a Ronaldo scegliendo il numero 7 , di ingredienti per capire che il matrimonio può solo che funzionare, ce ne sono in abbondanza.