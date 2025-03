Chi sono Ivan Javorcic e Tomislav Rogic, alla Juventus con Igor Tudor

Getty Images

Chi è Ivan Javorcic

Prima ancora di(almeno a livello temporale), chi nella giornata di ieri ha segnato l'inizio di un nuovo ciclo allaè stato, collaboratore del tecnico croato già nella scorsa stagione e destinato a diventarne il vice sulla panchina bianconera. Insieme a loro ci sarà anche, preparatore dei portieri classe 1975, loro connazionale. Andiamo ora a conoscerli meglio.Nato il 24 gennaio 1979 a Spalato, in Croazia, Ivan Javorcic è (anche) un ex calciatore: ha giocato principalmente come centrocampista difensivo, accumulando una notevole esperienza nel campionato italiano a cominciare dal Brescia, dove è approdato nel 1996 collezionando 49 presenze e un goal. Dopo alcune esperienze in ​​prestito con Mosor, Crotone e Treviso, nel 2002 è arrivata la firma con l'Atalanta, con cui però non ha mai avuto l'opportunità di giocare in Prima squadra. Successivamente il trasferimento all'Arezzo e, nel 2007, l'ultimo atto al Pizzighettone.

La carriera da allenatore

Chi è Tomislav Rogic

Dopo il ritiro, Javorcic ha quindi intrapreso la carriera da allenatore, iniziando come tecnico delle giovanili del Brescia. Nel dicembre 2014, ha preso temporaneamente la guida della Prima squadra, in seguito ha allenato il Mantova nella stagione 2015-2016. Nel 2017 è stato ingaggiato dalla Pro Patria (club in cui, qualche anno dopo, è passato anche Federico Gatti prima dell'esplosione, ndr), che ha portato alla promozione in Serie C. Un altro successo, per lui, è arrivato nella stagione 2021-2022 con il Südtirol, che ha condotto fino alla cadetteria. Nel giugno 2022 ha assunto la guida del Venezia in Serie B, ma è stato esonerato a ottobre. Nel marzo 2024, Javorcic ha concluso il contratto con i lagunari per unirsi allo staff tecnico di Igor Tudor alla Lazio come vice allenatore, ruolo che appunto ricoprirà anche alla Juventus.Un altro fedelissimo del croato è, come dicevamo, il preparatore dei portieri Tomislav Rogic, a sua volta con un passato da calciatore proprio tra i pali. Nato il 22 marzo 1975 a Zara, in Croazia, ha cominciato la sua carriera nel 2014 all'Hajduk Spalato, dove è rimasto però per soli pochi mesi passando poi allo Shakhtar Donetsk, allo Zenit San Pietroburgo e al Club Brugge, recente avversaria della Juventus in Champions League. Per Rogic, successivamente, due esperienze "esotiche", prima in India e poi a Shanghai, fino al rientro all'Hajduk Spalato e il trasferimento, lo scorso anno, alla Lazio al seguito di Tudor.Anche per lui, ora, inizia una nuova avventura a tinte bianconere, in cui si troverà a lavorare soprattutto con il roster di portieri composto da Michele Di Gregorio (che dovrebbe essere considerato il titolare anche con la guida tecnica attuale), Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.





