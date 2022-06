Al termine di un evento svoltosi in provincia di Messina, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato anche dei giovani e della loro attitudine al mondo dello sport.



'Il nostro obiettivo è insegnare loro i veri valori dello sport poiché devono sapere stare in gruppo e divertirsi. Cerchiamo di lavorare su questo in particolare. Siamo in giro per tutta Italia, si è presentata questa opportunità grazie a Leo e quando ne abbiamo iniziato a parlare abbiamo capito che c’era la stessa condivisione dei valori'.