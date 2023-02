L'ex Sampdoria e Udinese Jakub, centrocampista ceco ora allo Sparta Praga, ha pubblicato un video sui social per fare coming out: "Sono gay, non voglio più nascondermi. Voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza". Nazionale della Repubblica Ceca, in Italia ha giocato con Ascoli, Udinese e Sampdoria.