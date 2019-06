James Rodriguez può approdare in Serie A nella prossima estate di mercato. Il trequartista colombiano è in uscita dal Real Madrid, dopo aver lasciato il Bayern Monaco in seguito al termine del prestito biennale in Baviera. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, non c'è la Juventus in pole per James, che sarebbe invece più vicino al Napoli. Il colombiano sembra pronto ad accettare anche un trasferimento in prestito in azzurro, per aiutare il presidente Aurelio de Laurentiis in un'esosa operazione di mercato.