James Rodriguez è sempre più vicino alla conferma al Real Madrid. Le sue quotazioni sono in risalita e Zinedine Zidane ha confermato la fiducia nei suoi confronti convocandolo e schierandolo da titolare contro il Valladolid, nella seconda uscita in Liga spagnola. Il trequartista colombiano, dunque, si allontana sia dalla Juventus che soprattutto dal Napoli e, a meno di clamorose sorprese, resterà tra i Blancos fino al prossimo 2 settembre, data in cui chiuderà questo caldissimo mercato estivo.