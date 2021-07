è un vecchio pallino della Juventus, alla quale viene accostato spesso già da anni. Nelle ultime sessioni di mercato il colombiano è stato seguito anche da Napoli e Milan ma non è mai arrivato nel campionato italiano. Oggi gioca nell'Everton, ma è lo stesso giocatore a lanciare segnali di mercato: "In che campionato vorrei giocare? Vorrei giocare dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia - ha detto su Twitch - La Serie A sarebbe una buona opzione".