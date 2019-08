Zinedine Zidane mette James Rodriguez alla porta. Il talento colombiano non è stato convocato per l'amichevole dei Blancos contro la Roma, ulteriore segnale del fatto che il trequartista colombiano è sul mercato. Il Napoli resta in pole per il suo acquisto, ma un eventuale inserimento dell'Atletico Madrid potrebbe complicare i piani di Aurelio De Laurentiis. E la Juventus, accostata a James nelle scorse settimane, resta sul mercato.