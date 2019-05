È tempo di voltare pagina per James Rodriguez. L’attaccante colombiano ha concluso l’avventura al Bayern Monaco e presto lascerà anche il Real Madrid. I Blancos vogliono monetizzare dalla sua cessione per investire parte del ricavato sul mercato e rifondare la squadra di Zinedine Zidane. Tra le possibili mete prende consistentemente quota l’Italia. La Juventus è da tempo sulle sue tracce. Infatti, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e James è un profilo gradito anche per l’intesa già collaudata con Cristiano Ronaldo. Da poco si è aggiunto anche il Napoli, come riporta Marca: i partenopei sfruttano l’ottimo rapporto tra il sudamericano e Carlo Ancelotti, suo allenatore negli anni del Real. Sembra tagliato fuori l'Atletico Madrid. Il derby di mercato tra club italiani è pronto ad infiammarsi.