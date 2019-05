Non ci sarà il Bayern Monaco nel futuro di James Rodriguez. L’esterno colombiano lascerà il club bavarese dopo la finale di Coppa di Germania che si svolgerà domani. Il divorzio si consumerà nonostante la possibilità di continuare per altri due anni, qualora la società tedesca avesse deciso di riscattare il giocatore. Sarà addio e James tornerà al Real Madrid, club detentore del suo cartellino. Tuttavia, si prevede una permanenza molto breve con i Blancos. Infatti, il giocatore dovrebbe salutare presto la Spagna per accasarsi altrove. La Juventus segue da tempo il sudamericano e potrebbe piazzare il primo grande colpo della sessione di mercato. Tuttavia, i bianconeri dovranno vedersela con diverse concorrenti: Manchester United, Liverpool, Arsenal e Paris Saint-Germain sono pronti a farsi avanti per avere James in squadra.