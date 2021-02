Il portale spagnolo vicino al Real Madrid Defensa Central fa rimbalzare un'indiscrezione di mercato su un ex giocatore del Real: James Rodriguez, passato all'Everton all'inizio di questa stagione. Il colombiano, che a luglio compirà 30 anni, non sta facendo una brutta stagione ma potrebbe essere ceduto dal club inglese, il cui allenatore è Carlo Ancelotti. In passato James è stato accostato anche alla Juventus, chissà che il 2021 non lo porti finalmente in Serie A dopo avere militato nei campionati di Portogallo, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra.