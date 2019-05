James Rodriguez potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia del Bayern Monaco questo sabato. Secondo Sky Sport News, il giocatore non vede il proprio futuro in Germania e sta spingendo per cambiare squadra: è improbabile dunque che il club tedesco eserciti l’opzione per riscattare il suo cartellino dal Real Madrid. Jorge Mendes, intanto, è sempre alla ricerca di potenziali acquirenti per il proprio assistito: la Juventus rimane fra i candidati.