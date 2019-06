James Rodriguez si avvicina ad ampie falcate alla Serie A. Non è un segreto che il trequartista colombiano, reduce da due stagioni in prestito al Bayern Monaco, non rientri più nei piani del Real Madrid di Zinedine Zidane: lo sa bene anche Jorge Mendes, che negli ultimi mesi ha parlato con diversi club della situazione del proprio assistito. Anche con la Juventus. I bianconeri sono in stretto contatto con il procuratore portoghese, hanno registrato da tempo l'opportunità James senza andare oltre. Adesso a spingere è soprattutto il Napoli, che ha in Carlo Ancelotti il primo sponsor per l'acquisto del classe '91. Ottimismo crescente in casa azzurra, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto. E la Juve è lontana.