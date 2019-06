A fine partita, in mixed zone, James Rodriguez ha risposto alle domande sul suo futuro. Imbeccato, ha dichiarato: "Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla Nazionale e a giocare una buona Coppa America. Il Napoli è un club pieno di storia, lì ci ha giocato Diego Armando Maradona. Credo che mi troverei bene in questo contesto, ma come ho detto penso alla Colombia". In passato il giocatore è stato vicino alla Juventus, con diverse aperture, ora il suo destino sembra azzurro. Anche se mancano diversi passaggi ancora.