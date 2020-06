Il trequartista del Real Madrid James Rodriguez, in passato accostato alla Juventus in sede di mercato, ha parlato a Gol Caracol del suo futuro: “Al Real non ho un ruolo da protagonista. Non so ancora cosa accadrà, ma se mi dessero una scelta, sceglierei un club in cui esprimere le mie capacità”



SULLE OFFERTE RICEVUTE – “Atletico Madrid? Pensavo che si sarebbe chiusa la trattativa. Onestamente, non mi hanno permesso di andare in un club in cui volevo. Volevano che andassi in un’altra squadra. C’era anche un’offerta dall’Italia (Napoli, ndr), ma ho ritenuto che non fosse soddisfacente”.