Il futuro di James Rodriguez sembra già scritto. L'attaccante colombiano dovrebbe salutare il Real Madrid per accasarsi al Napoli, dove troverebbe nuovamente Carlo Ancelotti, suo mentore ai tempi dei Blancos. Una trattativa che, se conclusa, risulterebbe una beffa per la Juventus, che aveva sondato in precedenza il giocatore. Tuttavia, dal ritiro con la nazionale colombiana impegnata in Copa America, James non si sbilancia, come riportato dal Mundo Deportivo: “Non ho ancora parlato con Zidane. Ora penso solamente alla Copa, voglio stare tranquillo e concentrato”. Insomma, il diretto interessato prende tempo. I club interessati tengono aperta una piccola speranza.