James Rodriguez si avvicina ad ampie falcate al Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport. La trattativa sembra procedere piuttosto spedita, nonostante i rumors di mercato provenienti dalla Spagna con il giocatore dato per possibile partente ma come contropartita tecnica nell'affare Pogba. Una voce che sembra essersi sgonfiata negli ultimi giorni. L'attaccante colombiano potrebbe così raggiungere Carlo Ancelotti, suo allenatore ai tempi del Real Madrid. La Juventus ormai sembra aver virato su altri obiettivi dopo aver sondato il terreno e sognato il grande colpo per puntellare il proprio reparto avanzato.