E tutto si complica. La trattativa per portare al Napoli James Rodriguez procede sempre più a rilento, quasi ferma, sebbene il trequartista colombiano del Real Madrid resti ancora un obiettivo concreto chiesto a gran voce da Carlo Ancelotti. Le aperture non arrivano e, negli ultimi giorni, si è parlato anche di un nuovo interesse della Juventus. Le parti sono ancora estremamente ferme sulle rispettive posizioni e distanti, con il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto condizionato e pluriennale, mentre il Real Madrid chiede la cessione a titolo definitivo. E qui spunta un retroscena che può far saltare il banco: anche l'agente Jorge Mendes sta spingendo con il Napoli affinché acquisti James Rodriguez perché, secondo Repubblica, solo in questo caso incasserebbe ben 10 milioni di euro di commissioni. Un colpo difficile, con la Juve che osserva.