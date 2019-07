Sembrava tutto fatto ed invece la conclusione dell'affare James Rodriguez tarda ad arrivare per il Napoli. Gli azzurri non hanno ancora concluso la trattativa con il Real Madrid e questo spaventa i tifosi partenopei che temono l'inserimento in extremis di un altri club interessati. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile forcing dell'Atletico Madrid. La Juve resta alla finestra: i bianconeri avevano sondato il terreno per il giocatore colombiano prima di cambiare idea e dirigere tutti gli sforzi altrove. Ora la situazione potrebbe cambiare.