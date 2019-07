Il Napoli vuole chiudere al più presto il grande colpo della propria estate di mercato. Si tratta di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco, terminato qualche settimana fa. Il trequartista colombiano è diretto verso gli azzurri, dove è pronto a ritrovare Carlo Ancelotti, anche se resta da definire l'accordo sui diritti d'immagine, che Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenere per sé: la decisione finale, secondo quanto riportato da Sky Sport, spetta a James ed è in arrivo già nelle prossime ore.