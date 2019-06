Sembrava tutto fatto tra Real Madrid e Napoli per il trasferimento di James Rodriguez all’ombra del Vesuvio. L’attaccante colombiano ha accettato la sfida partenopea, mostrando il gradimento di ritrovare Carlo Ancelotti, suo tecnico al primo anno madridista. Tuttavia, gli ultimi rumors di mercato potrebbero aprire scenari clamorosi: infatti, i Blancos potrebbero inserire proprio il colombiano come contropartita per arrivare a Neymar, in uscita dal Paris Saint-Germain. Lo riporta il Daily Mail. La Juventus, dal canto suo, resta sullo sfondo. Jorge Mendes aveva già parlato con i bianconeri per James, che in ogni caso non rappresenta una priorità per Paratici: adesso il mancato accordo tra Real e partenopei potrebbe mischiare nuovamente le carte.