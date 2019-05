In attesa della Copa América, James Rodriguez si gode un po’ di vacanze nella sua Colombia. Dopo sarà il momento di cominciare una nuova esperienza lontano dal Bayern Monaco, che non ha intenzione di riscattare il suo cartellino dal Real Madrid. Ma neanche i Blancos contemplano una permanenza del trequartista, che si sta quindi guardando attorno in cerca di una squadra: diverse le piste aperte, dalla Juventus al Napoli, dall’Arsenal al Liverpool fino al PSG. Secondo quanto riportato da Don Balón, James avrebbe tuttavia stretto un patto con Florentino Pérez: qualora non riuscisse a trovare una destinazione prima del mese di luglio, il giocatore avrà l’opportunità di disputare la preseason agli ordini di Zinedine Zidane.