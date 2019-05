Florentino Perez, presidente del Real Madrid, non ha commentato solo il futuro di Sergio Ramos e l'addio di Ronaldo, ma a Radio Onda Cero ha parlato anche del possibile affare di mercato di qualche altro suo giocatore. Su James Rodriguez, trequartista di rientro dal Bayern Monaco visto che non verrà riscattato, spiega: "Non abbiamo ancora preso una decisione. So solo cosa ci hanno detto questa volta (dall'entourage, ndr), ovvero che con lui non faranno affari a spese del Real Madrid e questo mi sembra buono". La Juve c'è.