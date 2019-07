Palla al Real Madrid. Parola di Miguel Angel Gil Marìn: il direttore sportivo dell'Atletico Madrid ha fatto il punto della situazione della trattativa per James Rodriguez. L'attaccante colombiano piace, ma tutto dipenderà dalla volontà dei Blancos, che al momento non hanno deciso se cedere o meno il proprio tesserato. James è conteso da Colchoneros e Napoli, ma anche la Juventus resta in scia. I bianconeri sperano di attuare il sorpasso last minute e si affidano ai tentennamenti del Real. La perdita di tempo potrebbe permettere alla Vecchia Signora di avere le idee chiare sui vari movimenti di mercato, agevolando al contempo la strategia per concretizzare l'affare.