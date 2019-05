La storia tra il Bayern Monaco e James Rodriguez è arrivata al capitolo finale. Come riporta Sky Deutschland, la decisione del giocatore è definitiva: vuole lasciare la Germania e rientrare al Real Madrid. Se il club bavarese, da parte sua, non sembra disposto in ogni caso a versare i 42 milioni di euro per il riscatto del giocatore, neanche i Blancos considerano James parte del progetto tecnico della prossima stagione. Ecco allora che Jorge Mendes è pronto a trovare al trequartista colombiano una nuova sistemazione: tra le squadre interessate a lui ci sono Juventus e Napoli.