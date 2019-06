Aurelio De Laurentiis è pronto a strappare James Rodriguez alla Juventus, dopo che il Real Madrid ha ormai deciso da tempo la sua cessione, dopo il suo ritorno dal prestito biennale al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli sarebbe addirittura a un passo dal trequartista colombiano e avrebbe convinto i Blancos ad accettare un nuovo prestito per James: 5 milioni di euro subito e 30 o 35 di diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo in caso di vittoria del prossimo scudetto.