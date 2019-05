Tutto secondo i programmi: la storia tra James Rodriguez e il Bayern Monaco è arrivata al capitolo finale. Il trequartista colombiano lascerà la Germania dopo le due stagioni in prestito dal Real Madrid e lo farà senza avere neppure l’occasione di scendere in campo nella finale di DFB-Pokal. Il giocatore sembrava aver superato tutti i problemi fisici ed era tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è comunque rientrato nella lista dei convocati di Kovac per il match di questa sera contro il Lipsia. Finisce così l’esperienza di James al Bayern: Jorge Mendes si sta muovendo per trovare una nuova squadra al classe ’91 e fra i club interpellati c’è anche la Juventus.