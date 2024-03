Può tornare di moda Jadonin casa? Stando ai colleghi di Calciomercato.com, a fine stagione l'attaccante classe 2000 tornerà aldopo il prestito al, dove è approdato a gennaio, e dovrà trovare una nuova sistemazione. Per i bianconeri potrebbe essere un'opzione low cost se si guarda al solo cartellino, ma nel caso in cui si deciderà di puntare su di lui si dovrà trovare un accordo sul ricchissimo ingaggio. Sancho è stato a lungo un'idea nei mesi scorsi, prima che alla Continassa si decidesse di fatto di non intervenire sul mercato.