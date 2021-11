Durissimo, l'editoriale del direttore di Tuttosport, Xavier. Ecco un estratto: "No, Juve, no. Non si può mai giocare così in Champions League, non si deve mai giocare così. Senza idee, senza grinta, senza nulla di nulla. E chissenefrega se la qualificazione era già stata acquisita con due turni d’anticipo e guai a quelli che si attaccano a questo argomento per annacquare un disastro che da ventun anni non aveva precedenti nell’Europa bianconera (9 marzo 2000, Coppa Uefa, Celta Vigo-Juve 4-0. Ancora: nella storia dei 52 confronti con le squadre inglesi, mai la Juve era uscita con le ossa così rotte; mai, da allenatore della Juve, Allegri aveva subito una stangata di queste proporzioni. (…) Bonucci dice che bisogna guardare avanti: come no? Certo che bisogna guardare avanti, ci mancherebbe altro. Ma dopo essersi voltati indietro per non dimenticare mai l’invereconda figura di Londra, una macchia destinata a rimanere indelebile nell’ultra secolare vicenda del club più scudettato d’Italia che, però, non vince la Champions da venticinque anni e sei mesi".