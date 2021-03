Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati per parlare della giornata di campionato e della situazione in casa Juventus: "Morata ha segnato 16 gol in questa stagione, è l'unico ad aver segnato in tutte le competizioni come Cristiano Ronaldo. Con il Porto servirà la partita perfetta, ma la stessa Juventus ne è consapevole. Questa è una stagione totalmente anomala e tutti gli allenatori sono assillati da quest'emergenza tra infortuni e Covid. Il Milan ha compiuto un'impresa strepitosa. Inter-Atalanta è una partita Scudetto. Si affrontano i migliori attacchi del campionato e le squadre più in forma del torneo".