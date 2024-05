Xavierha parlato ai microfoni di RaiSport lodando l'ex allenatore della Juventus Antonio, ritenendolo ancora il profilo ideale per guidare in questo momento di difficoltà la Vecchia Signora. Queste le sue parole:"A mio avviso l’uomo ideale per la Juventus sarebbe solo e soltanto Antonio Conte perché la Juventus che noi abbiamo visto all'opera nel girone di ritorno non eguagliava un primato negativo di punti 15 in 15 partite, non faceva così male da 13 anni a questa parte, questa è la verità".