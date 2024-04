Xavierè intervenuto ai microfoni di Tmw Radio parlando della Juventus ed in particolare di Massimiliano. Queste le sue parole:"Bisogna rimarcare il fatto che a prescindere dalle valutazioni sulla qualità del gioco della Juventus visto anche in questi ultimi due mesi, sul lanciare i giovani Allegri ha sempre fatto un ottimo lavoro. Ci sono sette giocatori della Next Gen nella rosa attuale della Juventus, considerando poi Fagioli che a breve ritornerà. La Juventus sta rinnovando ulteriormente il contratto di Yildiz resistendo così alle voci di mercato sul turco. Tutto questo è legato a delle strette necessità di bilancio in casa bianconera".