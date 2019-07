Come si riporta sul sito ufficiale della Juventus, Martina Rosucci ​è tornata a correre. La centrocampista classe '92, era stata ai box per colpa di una tonsillite che ne ha rallentato il rientro dalle fatiche del Mondiale. Come annuncia la società, quindi, l'operazione alle tonsille non ha avuto complicazioni e Rosucci ​è potuta così tornare in campo. Al momento, si allena ancora a parte, in attesa di essere reintegrata nel gruppo per gli ultimi giorni di ritiro.