Martinaha commentato l'eliminazione delladalla Champions League dopo la sconfitta con il: "Avevamo promesso più coraggio dell’andata - ha scritto su Instagram - e così è stato fin dal primo minuto, con lo stesso sacrificio e fino alla fine. Non è bastato, ma usciamo dalla Champions League orgogliose e con molta più consapevolezza in noi stesse che ci servirà per presente e futuro".