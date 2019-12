Direttamente da Dubai per i Globe Soccer Adwards, il capitano della Juventus Women Sara Gama ha parlato di come è cambiato il calcio femminile nell'ultimo periodo: "Ci sono stati cambiamenti significativi sin dal 2005, quand'è arrivata una forte svolta per il calcio femminile. Non vedo l'ora di avere più donne calciatrici - ha detto in conferenza stampa - E' vitale per l'industria sportiva e calcistica del nostro genere. Vogliamo vedere più di 23mila giocatrici, anche perché la Francia ne ha più di 100mila".