5







di Nicola Balice

Tre anni di vita, tre scudetti. E il quarto anno sembra già iniziare con la consapevolezza che forse solo le Juventus Women possono perdere il quarto tricolore consecutivo. Un'impresa riuscita solo alla Torres tra il 2009 e il 2013. C'è tanto in ogni caso da scoprire del progetto plasmato da Stefano Braghin dietro le quinte e in giro per l'Europa, poi sempre controllato nel migliore dei modi da Rita Guarino in campo: è una Juve che anno dopo anno è riuscita a consolidare il proprio patrimonio tecnico, andando via via a rinforzare lo zoccolo duro della Nazionale italiana con colpi di grande prospettiva sul panorama internazionale.



Ecco nella gallery tutto quello che c'è da sapere sulle Juventus Women all'inizio della quarta stagione.