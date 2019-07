Le ragazze della Juventus, guidate da Rita Guarino, stanno intensificando la preparazione in vista del prossimo campionato. L'entusiasmo ​è alle stelle, soprattutto per le italiane reduci dal Mondiale, come fa capire dalle sue dichiarazioni, a Sky Sport, Valentina Cernoia: "​Abbiamo smaltito le fatiche del Mondiale, un’esperienza bellissima, e adesso abbiamo ripreso con tante motivazioni" ha dichiarato la centrocampista bianconera. Che ha poi parlato anche dei prossimi impegni, a partire dalla Supercoppa italiana - primo titolo della stagione, che si giocherà contro la Fiorentina il prossimo 26 ottobre.



FOCUS - "Obiettivi per la prossima stagione? Intanto vincere la Supercoppa che ci manca, e poi migliorare i risultati in Champions League. Il campionato sarà duro, si sono rinforzate tante squadre. Come loro però, lo abbiamo fatto anche noi".